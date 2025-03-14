Можливий дощ, боротьба Норріса та Леклера: що нам готує Гран-прі Австралії

Тільки-тільки завершилися перші практики Гран-прі Австралії, а це означає, що Формула-1 нарешті повернулася. І хоч тренувальні сесії не є показником підсумкової швидкості болідів, вже можна побачити в справі не просто експерименти зимових тестів, а дійсно підготовлені під Мельбурн новинки та інновації.

Чемпіон у цьому матеріалі проаналізує, яка історична значущість етапу в Австралії, що змінилося в конфігурації траси "Альберт -Парк" за останні кілька років, а також, хто все ж таки здобуде першу перемогу в Формулі-1 сезону-2025.

Історична довідка

Історія Формули-1 на теренах Австралії бере початок за 40 років до цьогорічного етапу. Хоча перегони в країні-континенті проводилися ще з 1928-го, лише у 1985 траса в Аделаїді вперше приймала Ф-1. Через 10 років відбувся й дебют у чемпіонаті траси "Альберт-Парк" у Мельбурні, яка незмінно відкриває сезон Формули-1.

Так, ми вже звикли до старту чемпіонату в Бахрейні, однак до 2020 року, коли Гран-прі Австралії було скасовано через COVID-19, "Альберт-Парк" всього один раз проводився не першою гонкою в сезоні (тоді через Ігри Співдружності етап був третім).

Відкриваючи чемпіонат саме траса в Мельбурні подарувала нам безліч визначних дебютів у Формулі-1, таких як: Жак Вільнев (1996), Дженсон Баттон (2000), Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтоя, Кімі Райкконен (2001), Марк Веббер, Феліпе Масса (2002), Льюїс Гамільтон (2007) та багато інших. І саме цьогорічний етап стане дебютом для можливо майбутніх чемпіонів світу. Кімі Антонеллі, Ісак Хаджар та Габріел Бортолето ще не провели жодної гонки в Ф-1, на відмінну від інших новачків сезону Олівера Бермана та Джека Дуена.

Якщо говорити не про новачків, а про досвідчених пілотів, то найуспішнішим гонщиком у пелетоні на Гран-прі Австралії є 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який проведе дебютну для себе гонку за кермом Феррарі. У Мельбурні, як і загалом у кар'єрі, британець наздоганятиме досягнення Міхаеля Шумахера, який найбільше вигравав у Австралії – 4 рази. У Льюїса наразі лише дві перемоги.

Чи є в Гамільтона підстави, щоб сподіватися на перемогу? Звичайно, британець має найбільше поулів (8), а Феррарі є найуспішнішою командою в історії на теренах Австралії. Проте якщо брати до уваги лише Гран-прі проведені в межах Формули-1, то маємо рівність з Макларен – по 11 перемог. І, як не дивно, саме команда з Вокінга наразі видається головним конкурентом для Скудерії в боротьбі за найвищі місця в недільній гонці.

Ще одним приємним фактом для сера Льюїса є те, що попередню гонку в Австралії виграв саме напарник Шарля Леклера у Феррарі – Карлос Сайнс.

Конфігурація траси

Трек у Мельбурні, хоч і є вуличною трасою, проте можливість розташувати гонку посеред парку дозволяє організатором не бути обмежними в ширині траси, як у Монако або в змінах конфігурації, як на класичних міських треках.

Довжина сучасного "Альберт-Парк" становить 5.278 км (раніше було 5,303) і складається з 14 поворотів (раніше було 16). Цього року пілоти подолають 58 кіл, а загальна дистанція складе трохи понад 306 км. Також траса має незвичні чотири зони DRS, що збільшують можливість пілотів для обгонів. Середня втрата часу на піт-стопі складає приблизно 21 секунду.

Найшвидше коло в історії на трасі в Мельбурні продемонстрував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен минулого року – 1:15,915. Загалом введення додаткових зон DRS значно пришвидшило етап в Австралії – середня швидкість поула нідерландця у 2024 році становила понад 250 км/год.

Гоночний темп Ред Булл був не таким вражаючим і найкраще коло гонки, яке стало історично найшвидшим, проїхав Шарль Леклер на Феррарі – 1:19,813.

Шини, стратегії та погода в Австралії

Pirelli, як і на попередньому етапі, надало в розпорядження команд один з найм'якших комплектів гуми – C3 (хард), C4 (мідіум), C5 (софт). Радше за все, як і у 2024-му команди спробують повторити стратегію з двома піт-стопами, коли більшість гонщиків мали мідіум-хард-хард.

Свої корективи може внести матінка-природа. Якщо в п'ятницю та суботу прогнозується хмарність, то вже в неділю Мельбурн може порадувати фанатів Формули-1 дощем, що значно вплине на перебіг подій.

Прогноз погоди в Мельбурні AcuuWeather

"О цій порі року в Австралії літо переходить в осінь, і погода може бути дуже мінливою, з великими перепадами температури з дня на день, а дощі, як відомо, з'являються частіше", – йдеться в пресрелізі Pirelli напередодні гонки.

Результати практики та прогнози букмекерів

Як ми вже і казали, практика може нам показати певні тенденції, які будуть підтверджені чи спростовані вже завтра, під час останнього тренувального заїзду та кваліфікації.

Найбільш стабільними під час практики, як і очікувалося, виявилися Макларен. Спочатку Ландо Норріс посів перше місце, випередивши на 0,149... несподівано Вільямс Карлоса Сайнса. Далі був Шарль Леклер та напарник британця Оскар Піастрі.

Друга практика продемонструвала якраз ту саму тенденцію – швидкі Макларени та Феррарі Шарля Леклера. Монегаск був найкращим та випередив обидва помаранчевих боліди менш ніж, як на 0,150 секунди.

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Можливо саме ці результати спонукають провідні букмекерські контори вірити більше в шанси на перемогу саме цих трьох пілотів. До них також доєднався 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен, хоча його Ред Булл і не демонструє наразі стабільного темпу, але авансом експерти в нього вірять.

Шанси Норріса виграти Гран-прі Австралії оцінюються в коефіцієнт 2,2, Шарль Леклер має змогу здобути перемогу з ймовірністю 3 до 1, а Оскар Піастрі та Макс Ферстапен мають кеф приблизно 5,0, в залежності від контори.

Прогноз Чемпоіна

Робити будь-які прогнози перед першим етапом Формули-1 – справа невдячна, але ми все ж спробуємо.

Дощ внесе свої корективи в неділю й ми побачимо не найочевиднішого переможця – Оскар Піастрі на домашньому етапі зможе порадувати публіку та здобути третю перемогу в Формулі-1, чим поставить великий знак питання в дискусії, хто ж перший номер у Макларен, хто має стати чемпіоном світу в помаранчевому боліді та чи повториться в британській команді сценарій 2007 року.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Австралії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.