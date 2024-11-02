Ферстаппена оштрафували на спринті Гран-прі Бразилії: Норріс скоротив відставання в заліку пілотів
Макс Ферстаппен
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Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен отримав 5 секунд штрафу на спринті Гран-прі Бразилії та втратив третє місце.
Його обійшов пілот Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що перші два місця за командою Макларен. Перемогу відсвяткував Ландо Норріс, а другим фінішував Оскар Піастрі.
Через те, що Ферстаппен втратив третю позицію, Норріс отримав на 1 бал більше у загальний залік пілотів та ще більше скоротив відставання.
Загальний залік пілотів сезону-2024
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 368 очко
- Ландо Норріс (Макларен) – 323
- Шарль Леклер (Феррарі) – 296
- Оскар Піастрі (Макларен) – 258
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 244
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 189
- Джордж Рассел (Мерседес) – 180
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 151
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 31
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24
- Юкі Цунода (РБ) – 22
- Кевін Магнуссен (Хаас) – 14
- Алекс Албон (Вільямс) – 12
- Даніель Ріккардо (РБ) – 12
- П'єр Ґаслі (Альпін) – 11
- Олівер Берман (Хаас) – 7
- Франко Колапінто (Вільямс) – 5
- Естебан Окон (Альпін) – 5
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 0
- Логан Сержант (Вільямс) – 0
- Валттері Боттас (Заубер) – 0
Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 19:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.