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Ферстаппена оштрафували на спринті Гран-прі Бразилії: Норріс скоротив відставання в заліку пілотів

Микола Дендак — 2 листопада, 19:10
Ферстаппена оштрафували на спринті Гран-прі Бразилії: Норріс скоротив відставання в заліку пілотів
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен отримав 5 секунд штрафу на спринті Гран-прі Бразилії та втратив третє місце.

Його обійшов пілот Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що перші два місця за командою Макларен. Перемогу відсвяткував Ландо Норріс, а другим фінішував Оскар Піастрі.

Через те, що Ферстаппен втратив третю позицію, Норріс отримав на 1 бал більше у загальний залік пілотів та ще більше скоротив відставання.

Загальний залік пілотів сезону-2024

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 368 очко
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 323
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 296
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 258
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 244
  6. Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 189
  7. Джордж Рассел (Мерседес) – 180
  8. Серхіо Перес (Ред Булл) – 151
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62
  10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 31
  11. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24
  12. Юкі Цунода (РБ) – 22
  13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 14
  14. Алекс Албон (Вільямс) – 12
  15. Даніель Ріккардо (РБ) – 12
  16. П'єр Ґаслі (Альпін) – 11
  17. Олівер Берман (Хаас) – 7
  18. Франко Колапінто (Вільямс) – 5
  19. Естебан Окон (Альпін) – 5
  20. Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 0
  21. Логан Сержант (Вільямс) – 0
  22. Валттері Боттас (Заубер) – 0

Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 19:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

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