Ферстаппена оштрафували на спринті Гран-прі Бразилії: Норріс скоротив відставання в заліку пілотів

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен отримав 5 секунд штрафу на спринті Гран-прі Бразилії та втратив третє місце.

Його обійшов пілот Феррарі Шарль Леклер. Зауважимо, що перші два місця за командою Макларен. Перемогу відсвяткував Ландо Норріс, а другим фінішував Оскар Піастрі.

Через те, що Ферстаппен втратив третю позицію, Норріс отримав на 1 бал більше у загальний залік пілотів та ще більше скоротив відставання.

Загальний залік пілотів сезону-2024

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 368 очко Ландо Норріс (Макларен) – 323 Шарль Леклер (Феррарі) – 296 Оскар Піастрі (Макларен) – 258 Карлос Сайнс (Феррарі) – 244 Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 189 Джордж Рассел (Мерседес) – 180 Серхіо Перес (Ред Булл) – 151 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62 Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 31 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24 Юкі Цунода (РБ) – 22 Кевін Магнуссен (Хаас) – 14 Алекс Албон (Вільямс) – 12 Даніель Ріккардо (РБ) – 12 П'єр Ґаслі (Альпін) – 11 Олівер Берман (Хаас) – 7 Франко Колапінто (Вільямс) – 5 Естебан Окон (Альпін) – 5 Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 0 Логан Сержант (Вільямс) – 0 Валттері Боттас (Заубер) – 0

Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 19:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.