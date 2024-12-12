Ферстаппен виграв парі та зробив велике пожертвування благодійній організації
Макс Ферстаппен
Фото PlanetF1
Чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен відзначився дуже красивим жестом, зробивши пожертвування благодійній організації на велику суму.
Про це повідомляє Talksport.
Напередодні сезону директор Формули Е Джефф Доддс запропонував 250 тисяч доларів тому, хто випередить Ферстаппена у боротьбі за титул.
Доддс подзвонив Ферстаппену та спитав, що він буде робити із виграними грошима.
"Я сказав йому, що буде дуже погано, якщо ми нічого не зробимо із цими грошима. Я запропонував йому розділити їх навпіл та одну частину витратити на розвиток Формули Е, а другу на його власний розсуд. Макс одразу назвав мені благодійну організацію, куди слід переказати гроші", - розповів Доддс.
Пожертвування було здійснено в організацію Wings For Life, що займається пошуком ліків при травмах спинного мозку.
Зазначимо, що титул чемпіона Формули-1 у 2024 році став четвертим у кар'єрі Ферстаппена.
Раніше бельгієць став найбільш високооплачуваним пілотом за версією Forbes.