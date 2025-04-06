Дорога газонокосарка, – Ферстаппен оцінив інцидент з Норрісом на Гран-прі Японії
Макс Ферстаппен
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Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен та його колега з Макларен Ландо Норріс передивились момент виїзду британця на газон під час піт-лейну.
Пресслужба Формули-1 поділилась відео, на якому переможець гонки кумедно прокоментував невдачу Норріса.
"Це дуже дорога газонокосарка", – віджартувався Ферстаппен.
У підсумку Макс Ферстаппен виграв четверте поспіль Гран-прі Японії, вперше в сезоні завоював перемогу та показав, що може боротися з Макларен цього сезону.
Ця перемога дозволила нідерландському пілоту наблизитись впритул до Норріса в особистому заліку і тепер гонщики мають 61 та 62 очки відповідно.
Зазначимо, що вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.