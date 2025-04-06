Дорога газонокосарка, – Ферстаппен оцінив інцидент з Норрісом на Гран-прі Японії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен та його колега з Макларен Ландо Норріс передивились момент виїзду британця на газон під час піт-лейну.

Пресслужба Формули-1 поділилась відео, на якому переможець гонки кумедно прокоментував невдачу Норріса.

"Це дуже дорога газонокосарка", – віджартувався Ферстаппен.

"Quite an expensive lawn mower" 😂



Max and Lando share a laugh over that dicey pit lane exit#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/xsjDdPhrUL — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

У підсумку Макс Ферстаппен виграв четверте поспіль Гран-прі Японії, вперше в сезоні завоював перемогу та показав, що може боротися з Макларен цього сезону.

Ця перемога дозволила нідерландському пілоту наблизитись впритул до Норріса в особистому заліку і тепер гонщики мають 61 та 62 очки відповідно.

Зазначимо, що вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.