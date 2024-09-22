Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ферстаппен назвав ціль, важливішу за перемоги на Гран-прі

Андрій Яросименко — 22 вересня, 16:11
Ферстаппен назвав ціль, важливішу за перемоги на Гран-прі
Макс Ферстаппен
Getty images

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що здобувати багато очок протягом усіх гонок важливіше, ніж здобувати перемоги на етапах.

Його слова передає Racingnews365.

"Я дійсно хочу перемогти, і я дійсно хочу їхати з повною віддачею заради цього. Якщо я побачу можливість, то викладуся на повну. Але набрати якомога більше очок за гонку, очевидно, важливіше. Ми відстаємо від команд, особливо від Макларен та Ландо Норріса. Але, зрештою, сезон ще довгий, і попереду ще багато гонок, де мені також потрібно буде добре виступити", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру Ферстаппен показав другий результат. Поул на трасі Марина Бей здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Трійку лідерів замкнув гонщик Мерседес Льюїс Гамільтон.

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Макс Ферстаппен

Генеральний директор Макларен: Не варто списувати Ред Булл з рахунків
Ферстаппен незадоволений станом боліда Ред Булл після практик Гран-прі Сінгапуру
Ферстаппена покарали за нецензурну лексику під час пресконференції
Марко: Ред Булл не потрібно панікувати, адже цього очікують наші суперники
Ферстаппен розповів, що очікує від боліда Ред Булл на Гран-прі Сінгапуру

Останні новини