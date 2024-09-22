Ферстаппен назвав ціль, важливішу за перемоги на Гран-прі
Макс Ферстаппен
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Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що здобувати багато очок протягом усіх гонок важливіше, ніж здобувати перемоги на етапах.
Його слова передає Racingnews365.
"Я дійсно хочу перемогти, і я дійсно хочу їхати з повною віддачею заради цього. Якщо я побачу можливість, то викладуся на повну. Але набрати якомога більше очок за гонку, очевидно, важливіше. Ми відстаємо від команд, особливо від Макларен та Ландо Норріса. Але, зрештою, сезон ще довгий, і попереду ще багато гонок, де мені також потрібно буде добре виступити", – сказав Ферстаппен.
Зазначимо, що у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру Ферстаппен показав другий результат. Поул на трасі Марина Бей здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Трійку лідерів замкнув гонщик Мерседес Льюїс Гамільтон.