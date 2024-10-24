Герберт: Норріс занадто добрий для боротьби з Ферстаппеном

Колишній пілот Формули-1 Джонні Герберт вважає, що гонщик Макларен Ландо Норріс занадто добрий для титульної боротьби з Максом Ферстаппеном.

Його слова передає GPblog.

"Ландо занадто добрий. Думаю, що він не усвідомлює, що потрібно зробити, щоб зупинити Ферстаппена. Для мене, наприклад, було б досить просто закрити позицію при поворотах на старті перегонів. Тоді нехай Макс сам спробує обійти тебе по широкій частині та ризикує. Але навіщо Ландо залишив відкрите місце? Макс дійсно є загрозою на трасі, і від нього це відчувається як щось дуже потужне, і це те, що Макс робив відколи прийшов у Формулу-1. Він завжди намагається залякати за щільної боротьби. Ландо так і не зрозумів методів боротьби Ферстаппена, через що він втрачає позиції", – сказав Герберт.

Наприкінці Гран-прі США Ферстаппен і Норріс вели запеклу боротьбу за третє місце. Британець обійшов суперника за титул, але зробив це за межами траси та отримав п'ять секунд штрафу.

Зазначимо, що таке рішення викликало бурю обговорень у соцмережах. Прихильники обох пілотів розділилися у своїх думках – одні вважають покарання справедливим, а інші засуджують його, кажучи, що у Норріса "вкрали" місце на подіумі. Раніше про цей інцидент висловився керівник Макларен Андреа Стелла.