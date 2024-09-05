Перес: Наступні декілька тижнів будуть важливими для Ред Булл

Пілот Ред Булл Серхіо Перес заявив, що декілька наступних тижнів будуть важливими для результатів команди.

Його слова передає Racingnews365.

"Ми не думали, що це буде так погано. Уже на другому колі я зрозумів, що не можу загальмувати машину так, як хотів. Ми повинні працювати над цим. Сподіваюся, наступні гонки будуть для нас кращими.

У нас більше немає жодних сумнівів, ми точно знаємо, де криється проблема. Ми дуже чітко бачимо це в даних. Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть дуже важливими для результатів команди", — сказав Перес.