Верес — про відмову у реєстрації випуску акцій: Дії комісії спрямовані на знищення клубу

Рівненський Верес назвав ганебним рішення Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку, щодо відмови у реєстрації випуску акцій клубу.

Раніше пресслужба НКЦПФР повідомила про заборону провести додаткову емісію акцій клубу на 81,7 млн грн. Регулятор аргументував рішення тим, що "договори, укладені з особами, які є учасниками розміщення, внаслідок яких виникли грошові зобов’язання, не були погоджені відповідним органом товариства".

"Верес оцінює рішення Комісії як незаконне та заангажоване, а дії Комісії — як ганебні для фондового ринку, що спрямовані на знищення футбольного клубу;

Верес виконав всі вимоги Комісії й навіть ті, які не передбачені законодавством;

Верес вважає, що Комісія знехтувала судовим рішенням, яким затверджено план санації (фінансового оздоровлення) клубу;

Верес має вагомі підстави вважати, що голова Комісії Руслан Магомедов може мати особисту зацікавленість в ліквідації клубу;

Верес буде оскаржувати свавільне рішення Комісії;

Клуб має чітке розуміння, що найбільший акціонер і президент клубу Іван Надєїн не допустить ліквідації клубу та буде захищати права та інтереси клубу всіма можливими способами. Клуб буде функціонувати.

Верес надасть детальне пояснення незаконності дій комісії найближчим часом", — йдеться у звернені.