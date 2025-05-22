Пілоти Формули-1 зіграли у традиційному благодійному матчі перед Гран-прі Монако
У Монако відбувся щорічний благодійний футбольний матч за участю зірок Формули-1 та автоспорту.
Про це повідомляє Motorsport.
Вчора, 21 травня, на стадіоні "Луї ІІ" пройшов Кубок зірок автоперегонів, який зібрав колишніх і нинішніх пілотів Формули-1 та знаменитостей.
Згідно з джерелом, товариський матч відкривав улюбленець місцевої публіки Шарль Леклер. Але при цьому представник Феррарі не брав участі у грі.
На поле вийшли Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Олівер Берман, Андреа Кімі Антонеллі та П'єр Гаслі, який виступав у ролі капітана. Їм протистояла команда Барбагіан, яка складається з легенд футболу та інших видів спорту. У підсумку гра завершилася з рахунком 4:6 не на користь представників "королівських гонок".
Доходи від цього матчу, який проводиться вже понад три десятиліття, підуть до двох різних благодійних фондів, обидва з яких пов'язані з автоспортом.
Перший – це Асоціація Жюля Б'янкі, яка була створена після трагічної загибелі вихованця Феррарі у 2015 році і підтримує лікарню Archet у Ніцці.
Другий – це організація Be Safe Monaco, заснована Каміллою Готтліб, яка має на меті підвищити обізнаність про небезпеку вживання алкоголю за кермом.
Нагадаємо, що вчора, 21 травня, у Монако також відбулася прем'єра фільму "Формула-1", на яку ходили гонщики та керівники команд.
Але Макс Ферстаппен пропустив показ стрічки – чотириразовий чемпіон світу пояснив, чому він вирішив не ходити з колегами.