Пілоти Формули-1 зіграли у традиційному благодійному матчі перед Гран-прі Монако

У Монако відбувся щорічний благодійний футбольний матч за участю зірок Формули-1 та автоспорту.

Про це повідомляє Motorsport.

Вчора, 21 травня, на стадіоні "Луї ІІ" пройшов Кубок зірок автоперегонів, який зібрав колишніх і нинішніх пілотів Формули-1 та знаменитостей.

Згідно з джерелом, товариський матч відкривав улюбленець місцевої публіки Шарль Леклер. Але при цьому представник Феррарі не брав участі у грі.

На поле вийшли Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Олівер Берман, Андреа Кімі Антонеллі та П'єр Гаслі, який виступав у ролі капітана. Їм протистояла команда Барбагіан, яка складається з легенд футболу та інших видів спорту. У підсумку гра завершилася з рахунком 4:6 не на користь представників "королівських гонок".

Доходи від цього матчу, який проводиться вже понад три десятиліття, підуть до двох різних благодійних фондів, обидва з яких пов'язані з автоспортом.

Перший – це Асоціація Жюля Б'янкі, яка була створена після трагічної загибелі вихованця Феррарі у 2015 році і підтримує лікарню Archet у Ніцці.

Другий – це організація Be Safe Monaco, заснована Каміллою Готтліб, яка має на меті підвищити обізнаність про небезпеку вживання алкоголю за кермом.

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, у Монако також відбулася прем'єра фільму "Формула-1", на яку ходили гонщики та керівники команд.

Але Макс Ферстаппен пропустив показ стрічки – чотириразовий чемпіон світу пояснив, чому він вирішив не ходити з колегами.