Гамільтон: Піастрі робить все, що треба, щоб стати чемпіоном світу

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон вважає, що його колега з Макларен Оскар Піастрі робить усе правильно на шляху до свого першого титулу чемпіона світу.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

Після перших семи етапів сезону Піастрі лідирує в особистому заліку, вже здобувши чотири перемоги.

Семиразовий чемпіон світу радий бачити, що його рідна команда добре виступає цього року. Він також прокоментував результати 24-річного австралійця.

"Дивовижно бачити, що Макларен досягає таких успіхів, адже саме там я починав. А також бачити їх так близько, його (Піастрі) та Ландо (Норріса), цих двох чудових гонщиків. Я б сказав, що тиск на них обох буде немислимим для більшості людей, які не відчувають або не відчували його. Він (Піастрі) робить все, що потрібно для того, щоб виграти чемпіонат світу. Я не маю жодних порад для нього. Йому просто треба продовжувати робити те, що він робить", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 травня, стартував восьмий етап сезону, який проходить в Монако. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сесій вікенду в Монте-Карло.

У середу, 21 травня, майже всі пілоти ходили на прем'єру фільму "Формула-1", одним з продюсерів якого виступив Льюїс Гамільтон.

Проте захід з колегами пропустив Макс Ферстаппен, який у той час вирішив провести стрім на Twitch. Пізніше чотириразовий чемпіон світу пояснив свою відмову від проведення часу з іншими гонщиками.