Вікенд у Сомбреро, або Гран-прі Мехіко

Гран-прі США, що пройшов, вніс безліч змін у розстановку сил на кінцівку сезону. Якщо у Феррарі зможуть і надалі підтримувати заданий у Техасі темп, то на нас чекає захоплююча боротьба за Кубок конструкторів. Крім того, прогрес Ред Булл збільшує шанси Макса Ферстаппена зберегти титул. А це означає, що на нас чекають ще 5 цікавих гоночних вікендів, один з яких відбудеться цього тижня – Гран-прі Мехіко.

Автодром імені братів Родрігес

Траса знаходиться у столиці Мексики – Мехіко. Названа на честь братів – Рікардо та Педро Родрігесів – гонщиків Формули-1, які загинули у 1962 та 1971 роках відповідно. До зміни назви автодром носив ім'я "Магдалена Міксука" (на честь району міста).

У теперішній конфігурації, кільце гонки має довжину 4304 метри і містить 17 поворотів. Це найвища точка чемпіонату: автодром розташований на висоті 2285 метрів над рівнем моря. Як усім відомо з курсу фізики, на висоті повітря більш розріджене. І цей природний факт часом дуже сильно змінює розстановку сил на цьому етапі. По-перше, кардинально змінюється робота аеродинаміки. Але що важливіше: позначається зменшення кількості кисню на роботі двигунів.

Історія траси має три періоди. Перший з них тривав з 1963 по 1970 рік. Після чого відбулася перша перерва, що тривала 15 років, протягом якої Мексика не бачила "Королівські автоперегони". Другий відрізок застав останні десятиліття "золотої епохи" Формули-1 - з 1986 по 1992. За 7 років було відразу 5 різних переможців. Лише "Професор" Ален Прост та "Біг Найдж" Найджел Менселл змогли зробити це двічі. А 1992 року свій перший подіум у кар'єрі завоював "Червоний Барон" Міхаель Шумахер.

Подіум Гран-прі Мексики 1992: Ріккардо Патрезе (2 місце), Найджел Менселл (1 місце) та Міхаель Шумахер (3 місце) Getty Images

Наступна перерва тривала довгих 22 роки і лише 2015-го на трасі імені братів Родрігес пролунав рев моторів королівських автоперегонів. Хоча якщо точніше, високочастотний вереск гібридних силових установок. І з того часу кожен сезон, за винятком "ковідного" чемпіонату 2020 року, Формула-1 відвідує Мексику.

2015-2016

Перші два етапи після другого повернення обійшлися без боротьби за перемоги. Домінуюча команда Мерседес зберігала перевагу над суперником навіть на двокілометровій висоті. Що ж до внутрішньої боротьби непримиренних Гамільтона та Росберга – то її не було обидва рази.

У сезоні 2015 Льюїс вже оформив свій третій титул достроково і командою було ухвалено рішення віддати додаткові очки Ніко, який боровся за друге місце у чемпіонаті із Себастьяном Феттелем.

У 2016 році ситуація була дещо іншою. Питання офіційно чемпіона залишалося відкритим, ба більше, воно таким було аж до останніх метрів сезону. Однак, за допомогою постійних проблем у Гамільтона, головною з яких став мотор, що згорів у Малайзії, Росберг накопичив достатній відрив в особистому заліку, при якому в останніх чотирьох гонках він міг спокійно фінішувати позаду свого суперника і все одно залишитися на першому рядку турнірної таблиці. Що, власне, і сталося. А глядачі на чотири етапи, одним із яких було Гран-прі Мексики, були позбавлені боротьби за перемогу.

2017-2018

Сезони 2017 та 2018 були досить схожі один на одного. Обидва рази основна боротьба за титул розгорталася між Льюїсом Хамільтоном на Мерседесі та Себастьяном Феттелем на Феррарі. І якщо дві третини чемпіонату проходили у спекотній боротьбі колесо-в-колесо, то після літньої перерви лідер "срібних стріл" починав йти у відрив. А Гран-прі Мексики ставав місцем, де Льюїс ставав чемпіоном достроково. Хоча британець при цьому опинявся поза подіумом, його офіційно запрошували припаркуватися разом із трійкою найсильніших за результатами заїзду та дати інтерв'ю після гонки в рамках офіційної трансляції.

Льюїс Хамільтон святкує свій п'ятий чемпіонський титул після Гран-прі Мексики 2018 Getty Images

Що ж до команди Ред Булл – австрійський колектив був обидва роки десь у тіні основних претендентів. Однак, незвичайні географічні умови траси, дозволяли "бикам" знайти свою швидкість, яка конвертувалася у перемоги Макса Ферстаппена

2019

Перший стартовий ряд у Феррарі та сьомий поул Леклера говорили про те, що боліду Скудерії ця траса підходила найкраще. Проте, жоден із пілотів на червоних машинах не зміг стримати Льюїса Гамільтона на шляху до чергової перемоги у досить легкому для британця чемпіонському сезоні.

2020

У 2020 році перейменували назву етапу чемпіонату з Гран-прі Мексики на Гран-прі Мехіко, щоб підкреслити підтримку, яку надавав уряд міста у проведенні цієї події. Однак, у незвичайний "ковідний" календар входили траси, розташовані лише Європі та Азії. І перша гонка під новим ім'ям відбулася 2021 року.

2021

Яскравий сезон протистояння Макса Ферстаппена та Льюїса Гамільтона проходив, зокрема, і через трасу імені Братів Родрігес. Перший стартовий ряд був за пілотами Мерседес. Що, втім, не завадило лідеру Ред Булл очолити заїзд на гальмуванні наприкінці довгого стартового ривка.

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Слід враховувати той факт, що на той момент вже було відомо, що це був останній рік Вальтері Боттаса у складі "срібних стріл". Хоча фін і продовжував виконувати функції пілота номер 2, проте вже не мав особливої мотивації викладатися на всі сто в цій справі і виконував свою роботу "абияк". Далося взнаки це і на старті Гран-прі Мексики: успішний прорив голландця стався, в тому числі, і через те, що фін не став "закривати хвіртку".

А після першого повороту володар поулу отримав покарання за поганий початок заїзду – Боттаса зачепив Даніель Ріккардо, що призвело до розвороту та втрати безлічі позицій. У подальшій гонці фін не зміг навіть пробратися до очкової зони. Ближче до кінця заїзду керівництво Мерседеса прийняло рішення використати "другого номера" хоча б для того, щоб він відібрав одне очко у Ферстаппена, забравши у того найшвидше коло гонки. Однак одразу після піт-стопу, Вальтері виявився саме біля Макса, який випереджав його вже на два кола. Знаходження поряд лідера гонки завадило здійснити задумане, через що довелося здійснити ще одну зупинку за другим комплектом "софту".

Що ж до групи лідерів – Ферстаппен впевнено поїхав уперед до дев'ятої перемоги в сезоні. А Гамільтон хоч і приїхав другим, але під кінець гонки йому довелося стримувати натиск атак Серхіо Переса. Хоча "Чеко" так і залишився третім, проте сам факт подіуму мексиканця перед рідними трибунами привів глядачів у справжній екстаз. Хтось навіть жартував: "Вони хоч у курсі, що переміг Макс?"

2022

Сезон протистояння Макса Ферстаппена та Шарля Леклера. Якщо бути точнішим, то він починався. Однак, при тому що боліди Ред Булл і Феррарі мали приблизно рівну швидкість, монегаск кидав виклик голландцю лише в окремих гонках першої половини сезони. А починаючи з Гран-прі Франції, чинний чемпіон взяв ситуацію під свій контроль і почав штампувати перемоги одну за одною, навіть на тих трасах, які краще пасували для боліда суперника. На момент Гран-прі Мехіко, другий титул було оформлено достроково.

Етап на трасі імені братів Родрігес Макс впевнено виграв, як і 8 з 9 етапів перед цим. Що ж до всього подіуму - він став повною копією торішнього: незважаючи на те, що Мерседесу дуже важко далася зміна регламенту на аеродинаміку і "срібні стріли" відкотилися до статусу "третьої сили", друге місце зайняв Льюїс Гамільтон, а замкнув трійку на домашній гонці другий пілот Ред Булл – Серхіо Перес.

Цікавий прецедент стався у момент, коли у трійки найкращих брали інтерв'ю. Варто було "срібному призеру" взяти в руки мікрофон, як тут публіка на трибунах почала освистувати Льюїса. Однак, на ці дії миттєво зреагував Серхіо і помахавши пальцем, дав сигнал уболівальникам заспокоїтися.

2023

Сезон 2023 року увійшов в історію, як рік тотального домінування Ред Булл і Макса Ферстаппена і на момент візиту Формули-1 до Мексики, титул був уже розіграний достроково. Однак, як це часто буває, на Гран-прі Мехіко через особливості траси, була дещо інша розстановка сил: великий автодром підходив болідам Феррарі. Пілоти Скудерії опинилися на перших двох місцях у кваліфікації, за рахунок чого повністю зайняли перший ряд на старті гонки. Втім, це не завадило Максу повторити маневр дворічної давності і здійснити подвійний обгін на ривку до першого повороту та прокласти шлях до чергової перемоги.

Макс Ферстаппен лідирує після першого кола Гран-прі Мехіко 2021 Getty Images

Слід зазначити, що Сеохіо Перес виступав у ході чемпіонату не так успішно, як напарник. Різниця в кількості очок між двома Ред Булл була більш ніж удвічі. І під великою загрозою було друге місце мексиканця в особистому заліку. У той же час керівництво "биків" поставило гонщику умову, що контракт на наступний рік буде продовжено лише за умови, що той зуміє стати "срібним призером" сезону.

Що ж до домашньої гонки, "Чеко" рвонув уперед слідом за напарником і також пройшов обох пілотів Феррарі. У якийсь момент другий болід "биків" навіть опинився на третину корпусу в лідерах перегонів. Однак на вході в перший поворот стався контакт із Шарлем Леклером. Монегаск із мінімальними ушкодженнями продовжив гонку, а ось для мексиканця це був образливий схід перед рідними трибунами.

Трохи статистики:

Найбільше перемог: Макс Ферстаппен – 5 (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

Єдиний пілот, який виграв із двома різними командами: Ален Прост (МакЛарен у 1988 та Феррарі у 1990).

Найбільше командних дублів: Вільямс (1987, 1991, 1992). До того ж, учасником усіх трьох був Найджел Менселл

Двічі на Гран-прі Мексики визначався достроковий чемпіон – 2017-2018 (Льюїс Гамільтон)

Найбільше разів на подіумі звучав гімн Великобританії: 11 (8 разів на честь британських пілотів та 3 рази на честь британських команд)

Для американця Річі Гінтера тріумф на Гран-прі Мексики 1965 року є єдиною перемогою в кар'єрі гонщика Формули-1