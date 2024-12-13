Руанда подала офіційну заявку на проведення Гран-прі

Руанда офіційно оголосила про свою заявку на проведення Гран-прі Формули-1 на новій трасі поблизу запланованого аеропорту Бугесера поблизу Кігалі.

Про це повідомляє Motorsport.

"Ефектний автодром", який буде повністю використовувати горбисту місцевість, де він буде побудований, розробляється колишнім гонщиком Формули-1 Александером Вурцем.

Компанія Вурца вже більше року працює над проєктом разом з урядом та місцевими представниками. Він має швидкий і плавний план траси, яка буде проходити через ліси та навколо озера.

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Вурц також проектує новий трек Кіддія в Саудівській Аравії, який після завершення будівництва (2028-2029) стане місцем проведення Гран-прі у межах Формули-1.

Ця заявка є кульмінацією багатомісячних зусиль Ф1 та ФІА, спрямованих на відновлення перегонів на африканському континенті.

У серпні генеральний директор Ф1 Стефано Доменікалі заявив, що вже деякий час веде переговори з представниками Руанди про проведення заходу.

Раніше стало відомо про дві зміни у регламенті Формули-1 на сезон 2025 року.