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ФІА ратифікувала дві зміни у регламенті Формули-1 на сезон 2025 року

Олексій Погорелов — 13 грудня 2024, 16:31
ФІА ратифікувала дві зміни у регламенті Формули-1 на сезон 2025 року
Мерседес
Motorsport

ФІА представила низку змін до регламенту Формули-1 на 2025 рік, що стосуються охолодження пілотів та застосування ДРС.

Про це повідомляє Motorsport.

У сезоні-2025 застосовуватимуться правила "теплової небезпеки", коли температура під час Гран-прі перевищує певний рівень.

Нові правила передбачають, що як тільки офіційні метеорологічні радари ФІА прогнозують температуру понад 30,5 градусів за цельсієм (або за повідомленням директора гонки перед початком змагання), буде оголошено про "теплову небезпеку".

Це вимагатиме від команд забезпечити гонщиків системами охолодження, а мінімальна допустима вага боліда буде збільшена на 5 кг на весь вікенд, щоб компенсувати збільшену масу екіпірування пілота.

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Крім того, було змінено зазори між щілинами для заднього антикрила між двома режимами ДРС. Причому мінімальний зазор було зменшено, ймовірно, для того, щоб запобігти будь-яким спробам повторити трюк "міні-ДРС", який використовував Макларен у 2024 році.

Мінімальний зазор зменшився з 10-15 міліметрів до 9,4-13 міліметрів. З відкритим ДРС верхня межа залишиться на рівні 85 міліметрів.

ФІА також посилила правила щодо режимів ДРС, заявивши, що повинно бути лише два положення. Після закриття антикрила воно повинно повернутися точно у визначений початковий режим.

Нагадаємо, що раніше ФІА продемонструвала концепт боліда на сезон 2026 року, коли буде введений новий регламент.

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