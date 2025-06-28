Експрезидент Феррарі часів Шумахера приєднався до Макларена

Колишній президент Феррарі Лука Ді Монтедземоло був призначений директором компанії McLaren Group Holdings Limited, яка контролює автомобільний бізнес McLaren.

Про це повідомляє Motorsport.

Більше того, 77-річний італієць також став володарем міноритарної частки в команді Формули-1.

McLaren Group Holdings Limited подала заявку до Реєстраційної палати Великої Британії на призначення Ді Монтедземело до ради директорів, що зробило італійця дев'ятим директором компанії.

Він приєднався до McLaren Group Holdings Limited, яка контролює автомобільну частину бізнесу і має міноритарний пакет акцій McLaren Group, до якого входять її гоночні команди.

Призначення відбулося після того, як у квітні інвестиційна компанія CYVN Holdings, що базується в Абу-Дабі, завершила поглинання McLaren Automotive під парасолькою британської McLaren Group Holdings Limited.

Тим часом, McLaren Racing (і її материнська компанія McLaren Group) все ще перебуває у мажоритарній власності Mumtalakat, суверенного фонду Королівства Бахрейн.

Нагадаємо, що Лука Ді Монтедземоло очолював Феррарі з 1974 по 1975 роки. До 10 вересня 2014 року він обіймав посади президента і голови правління Феррарі. Потім це місце посів тодішній генеральний директор FIAT Chrysler Серджіо Маркіонне.

Раніше стало відомо, що Макларен не заборонив боротися на трасі своїм пілотам Оскару Піастрі та Ландо Норрісу навіть після їхньої аварії на Гран-прі Канади.