Команда без лідера, – колишній керівник Феррарі розкритикував Скудерію

Колишній керівник Феррарі Лука Ді Монтедземоло розкритикував команду за відсутність лідерства на тлі складного старту сезону-2025.

Слова 77-річного італійця наводить Motorsport.

Незважаючи на багатообіцяючі результати передсезонних тестів у Бахрейні, Скудерія на даний момент не бореться за перемоги. Більше того, за три етапи італійці жодного разу не піднімалися на подіум.

Успіхом був тільки спринт у Китаї, який завершився перемогою Льюїса Гамільтона. Але семиразовий чемпіон світу все ніяк не знайде ритм у кваліфікаціях та Гран-прі. У той же час Шарль Леклер видає позитивні результати – у гонці в Бахрейні він стартуватиме з другої позиції.

"Це команда, якій в певні моменти бракує лідера, бракує лідерства в широкому сенсі. У будь-якому випадку, я радий, що Леклер стартує з першого ряду, але гонка – це зовсім інша історія", – сказав Ді Монтедземоло.

Нагадаємо, що Лука Ді Монтедземоло очолював Феррарі з 1974 по 1975 роки. До 10 вересня 2014 року він обіймав посади президента і голови правління Феррарі. Потім це місце посів тодішній генеральний директор FIAT Chrysler Серджіо Маркіонне.

Гран-прі Бахрейну відбудеться сьогодні, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен заявив, що він не знаходиться у гонці за чемпіонський титул цього сезону.