Ферстаппену передбачили повторення рекорду Шумахера у 2025 році

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун вірить, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зможе виграти свій п'ятий титул поспіль та повторити рекорд великого Міхаеля Шумахера.

Свою віру в чотириразового чемпіона світу 94-річний британець висловив в інтерв'ю Reuters.

Наразі "Червоний Барон" є єдиним гонщиком в історії "королівських перегонів", якому вдалося виграти п'ять титулів поспіль. Німець зробив це у період з 2000 по 2004 роки.

Ферстаппен же виграв усі свої чотири титули в останніх чотирьох сезонах з 2021 по 2024 роки. На думку Екклстоуна, 27-річний нідерландець у силах виграти п'яту "корону".

"Я багато в чому задоволений тим, що він (чемпіонат) є відкритим у тому вигляді, в якому він є, і це добре. Я все ще думаю, що Макс виграє. Немає жодних причин, чому б йому цього не зробити. Якби у нього було обладнання, то, очевидно, не було б ніяких дискусій про нього. Це було б однозначно. Якщо машина буде на висоті, він зробить свою роботу", – сказав Екклстоун.

Проте цю віру Берні Екклстоуна не розділяє сам Макс Ферстаппен. Нідерландець не вважає, що на старті нового сезону Ред Булл матиме шанси на перемогу.

Раніше Ферстаппен підтримав ідею президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма, який запропонував Формулі-1 повернутися до двигунів V10.