Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Австрії-2024

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до Гран-прі Австрії-2024 Формули-1. Для нього — це 8-й поул у сезоні.

Другим та третім фінішували гонщики Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Однак згодом у Піастрі вилучили коло та він перемістився на сьому сходинку. Таким чином третім став Джордж Расселл з Мерседес.

Результати кваліфікації

Зазначимо, що сьогодні відбувся спринт, перемогу в якому також святкував Макс Ферстаппен. Нідерландець випередив двох пілотів Макларен — Оскар Піастрі та Ландо Норріс. Для нього це був 10-й тріумф у спринті.

Гонка відбудеться у неділю, 30 червня. Початок — о 16:00 за київським часом.