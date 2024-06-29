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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Австрії

Олександр Булава — 29 червня, 13:50
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Австрії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Австрії-2024 Формули-1.

3-разовий чемпіон світу стартував з поул-позиції та впевнено пройшов усю дистанцію. Для нього це десята перемога в кар’єрі у спринті.

Друге та треті місця посіли гонщики Макларен Оскар Піастрі та Ландо Норріс.

Результати спринту

Зазначимо, що 29 червня о 17:00 за київським часом відбудеться кваліфікація до головної гонки вікенду.

Сама гонка відбудеться у неділю, 30 червня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Макс Ферстаппен Формула 1

Макс Ферстаппен

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