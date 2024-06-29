Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Австрії-2024 Формули-1.

3-разовий чемпіон світу стартував з поул-позиції та впевнено пройшов усю дистанцію. Для нього це десята перемога в кар’єрі у спринті.

Друге та треті місця посіли гонщики Макларен Оскар Піастрі та Ландо Норріс.

Результати спринту

Зазначимо, що 29 червня о 17:00 за київським часом відбудеться кваліфікація до головної гонки вікенду.

Сама гонка відбудеться у неділю, 30 червня. Початок — о 16:00 за київським часом.