100 років історії та очікування дощової гонки: прев'ю Гран-прі Бельгії

Європейське турне у Формулі-1 повертається після трьох тижнів перерви. Після мегаепічного етапу у Великій Британії та подальшого звільнення керівника Ред Булл Крістіана Хорнера, фанатів "королеви автоспорту" очікує ще одне грандіозне Гран-прі.

З 25 по 27 липня на легендарному автодромі Спа-Франкоршам, що знаходиться на південний схід від міста Льєж, визначиться переможець спринту та основної гонки в Бельгії. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні вже видатної гонки в Формулі-1.

Історична довідка

Гран-прі Бельгії є однією з найстарших гонок загалом, адже перший етап відбувся ще у 1925 році, коли Формули-1 не було навіть у планах.

У "королеві автоспорту" заїзд дебютував у 1950 році і майже завжди етап приймала легендарна траса Спа-Франкоршам лише у 70-х і 80-х ненадовго гонку переносили на інші бельгійські автодроми – Зольдер та Нівель.

До 1970‑го використовували довгий 14‑кілометровий варіант траси по громадських дорогах із легендарною зв’язкою Eau Rouge–Raidillon, допоки в рамках безпеки не її скоротили і не перебудували

Eau Rouge Getty Images

Етап у Бельгії хоч і зумів пройти важкі умови коронавірусу, проте інколи гонка не проводилася, як наприклад, у 2006, 2003, 1971, 1969, 1959 та 1957 роках.

Перегони в Бельгії стали легендарними через багато баталій, культових обгонів та тріумфів, хоча в історії етапу були і неприємні, а інколи й темні сторінки. Так у 2021 році Гран-прі вирішили скасувати через сильний дощ, гонщики просто не виїхали на трасу, а вболівальники залишилися ні з чим.

Окремо хочеться відзначити, що напередодні цьогорічного етапу гонщики та працівники команд влаштували забіг навколо траси на пам'ять про пілотів Антуана Юбера та Ділано ван'т Хоффа, що загинули на трасі Спа-Франкоршам.

Racing on for them ❤️



Thinking of our dear friends and beloved racers Anthoine Hubert and Dilano van 't Hoff, as we return to Spa-Francorchamps pic.twitter.com/FwSENu9fM2 — Formula 1 (@F1) July 24, 2025

Рекорди етапу в Бельгії

Спа-Франкоршам займає четверте місце в списку трас, на яких було проведено найбільшу кількість етапів Формули-1, включаючи перший сезон 75 років тому.

Абсолютним рекордсменом етапу є 7-разовий чемпіон світу, легендарний пілот Феррарі Міхаель Шумахер.

Близькими до "червоного барона" є не менш легендарний Айртон Сенна та чинний пілот Скудерії Льюїс Гамільтон – обидва мають по 5 перемог.

Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч більше половина звитяг відбулися у 20 столітті. Загалом Скудерія має 18 перемог у Бельгіїї, найближче до них наблизились Макларен – 14.

Конфігурація треку

Автодром у Спа вважається одним із найскладніших і найкультовіших у Формулі-1. Це найдовша траса чемпіонату – одне коло складає 7,004 км, а гонка налічує 44 кола. Вона розташована в Арденнських лісах і славиться природним рельєфом, перепадами висот та мінливою погодою, яка може змінюватися в різних секторах треку одночасно.

Перед минулорічним Гран-прі більшу частину траси було переасфальтовано з метою підвищення зчеплення і згладжування деяких нерівностей. Це призвело до значно меншого рівня абразивності (стирання гуми), а завдяки кращому зчепленню час проходження кола значно скоротився.

Траса складається з 19 поворотів та двох зон DRS. Серед ключових елементів – поворот La Source, після якого йде легендарна зв’язка Eau Rouge – Raidillon. Це одна з найвідоміших ділянок в автоспорті: стрімкий підйом зі сліпим апексом, який пілоти проходять на повній швидкості. Після неї слідує пряма, де боліди досягають швидкості понад 330 км на годину.

Завдяки унікальному поєднанню швидкості, рельєфу, технічних ділянок і погодної мінливості, Спа є одним із найулюбленіших треків для пілотів та вболівальників.

Рекордне коло гонки на Гран-прі Бельгії продемонстрував колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес у 2024 році – 1:44,701.

Шини, стратегії та погода у Бельгії

Для цієї гонки виробник гуми для Формули-1 Pirelli обрав три суміші шин для сухої погоди, які не є послідовними: Hard є найжорсткішою в лінійці 2025 року, C1, але потім є перехід до Medium (C3) і Soft (C4). Такого не траплялося з часів Гран-прі Австралії 2022 року, коли тріо складалося з C2 як Hard, C3 як Medium і C5 як Soft.

Минулого року майже всі пілоти проїхали на двох піт-стопах, використовуючи в основному середні та найжорсткіші покришки. Щоправда, цього року сліки взагалі можуть гонщикам не знадобитися.

Pirelli

На весь вікенд у Спа плануються дощі. Хоч і невеликі, але навіть помірні опади можуть значно вплинути на перебіг подій у заїзді, стратегії команд та хаотичність у рішеннях командного містка, як це було у Великій Британії.

Фаворити та інтриги Гран-прі Бельгії

Враховуючи погодні умови, то спрогнозувати переможця спринту та основної гонки стає набагато складніше.

За сухих умов можна сказати, що хтось з пілотів Макларена переможе і зі значною ймовірністю ви опинитесь правими.

Однак дощова Бельгія може принести сюрпризи, до того ж деякі команди ці три тижні готували оновлення. Чимало фанатів Формули-1 з нетерпінням чекають, як запрацює нова задня підвіска Феррарі, які все ще прагнуть боротися за перемоги у 2025-му.

Only two of our current drivers have started from pole position multiple times at Spa... 👀



Those are Lewis Hamilton and Charles Leclerc 🤩👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/q5biRLd8h8 — Formula 1 (@F1) July 23, 2025

Також велике питання буде заключатися в перформансі Макса Ферстаппена. Наразі Ред Булл дуже нестабільна команда, колектив змінив керівника вперше за 20 років, а нідерландця сватають у Мерседес.

Проте дощові умови якраз те, що може урівняти Ред Булл та Макларен за рахунок навичок 4-разового чемпіона Формули-1.

Прогноз Чемпіона

Наш прогноз, як і кілька попередніх буде незвичним.

1. Подіум у спринті завоює один із пілотів, який цього року на п'єдестал пошани ще не підіймався.

2. У основній гонці зійде один із болідів Макларен.

Розклад Гран-прі Бельгії

П'ятниця, 25 липня

13:30 – 14:30. Перша практика

17:30 – 18:14. Спринт кваліфікація

Субота, 26 липня

13:00 – 14:00. Спринт

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 27 липня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Бельгії

Дивитися спринт-кваліфікацію, спринт, кваліфікацію та гонку Гран-прі Бельгії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.