Каділлак визначився з першим пілотом на свій дебютний сезон

Команда Формули-1 Каділлак визначилася зі складом пілотів на свій дебютний сезон у Формулі-1.

Про це повідомляє Auto Action.

За інформацією джерела, першим пілотом команди стане фінський гонщик Валттері Боттас, який випередив Серхіо Переса.

Що стосується другого пілота, то ним з великою ймовірністю буде бразильський пілот Феліпе Другович. У команді хочуть підписати на роль другого пілота молодого гонщика, який може в перспективі стати топпілотом.

Зазначимо, що на місце талановитого гонщика також розглядалися кандидатури Гуаньюя Чжоу, Юкі Цуноди, Джека Дуена і Міка Шумахера.