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Каділлак визначився з першим пілотом на свій дебютний сезон

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 21:10
Каділлак визначився з першим пілотом на свій дебютний сезон
Валттері Боттас та Феліпе Другович
AutoAction

Команда Формули-1 Каділлак визначилася зі складом пілотів на свій дебютний сезон у Формулі-1.

Про це повідомляє Auto Action.

За інформацією джерела, першим пілотом команди стане фінський гонщик Валттері Боттас, який випередив Серхіо Переса.

Що стосується другого пілота, то ним з великою ймовірністю буде бразильський пілот Феліпе Другович. У команді хочуть підписати на роль другого пілота молодого гонщика, який може в перспективі стати топпілотом.

Зазначимо, що на місце талановитого гонщика також розглядалися кандидатури Гуаньюя Чжоу, Юкі Цуноди, Джека Дуена і Міка Шумахера.

Формула 1 Каділлак Валттері Боттас

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