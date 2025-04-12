Піастрі – про поул Гран-прі Бахрейну: Немає кращої позиції для старту, ніж перша

Переможець кваліфікації Гран-прі Бахрейну Оскар Піастрі не приховував своєї радості від успіху в Сахірі.

Слова 24-річного австралійця наводить сайт Формули-1.

У пілота Макларен не було конкурентів у кваліфікації, яку він виграв з відривом у майже 0,2 секунди. Згадуючи сесію, Піастрі зізнався, що був задоволений машиною протягом усього вікенду.

"Я почувався впевнено майже весь вікенд. Я думаю, що перша практика стала досвідом для всіх нас. Машина була більше схожа на ралійний болід, ніж на болід Формули-1.

Але тепер за кермом я відчуваю себе дуже комфортно.

У третій практиці у нас був хороший темп. У кваліфікації інші наблизилися до мене трохи ближче, ніж я хотів, але я все одно проїхав кола, коли це було найважливіше, так що я дуже, дуже щасливий.

Немає кращого місця для старту, ніж поул. Я не можу повністю висловити слова подяки команді за машину, яку вони мені надали, і я з нетерпінням чекаю на завтрашню гонку", – сказав Піастрі.