Піастрі – про поул Гран-прі Бахрейну: Немає кращої позиції для старту, ніж перша
Переможець кваліфікації Гран-прі Бахрейну Оскар Піастрі не приховував своєї радості від успіху в Сахірі.
Слова 24-річного австралійця наводить сайт Формули-1.
У пілота Макларен не було конкурентів у кваліфікації, яку він виграв з відривом у майже 0,2 секунди. Згадуючи сесію, Піастрі зізнався, що був задоволений машиною протягом усього вікенду.
"Я почувався впевнено майже весь вікенд. Я думаю, що перша практика стала досвідом для всіх нас. Машина була більше схожа на ралійний болід, ніж на болід Формули-1.
Але тепер за кермом я відчуваю себе дуже комфортно.
У третій практиці у нас був хороший темп. У кваліфікації інші наблизилися до мене трохи ближче, ніж я хотів, але я все одно проїхав кола, коли це було найважливіше, так що я дуже, дуже щасливий.
Немає кращого місця для старту, ніж поул. Я не можу повністю висловити слова подяки команді за машину, яку вони мені надали, і я з нетерпінням чекаю на завтрашню гонку", – сказав Піастрі.
Нагадаємо, що Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.
Раніше напарник Оскара Піастрі Ландо Норріс прокоментував свій провальний виступ у кваліфікації Гран-прі Бахрейну.