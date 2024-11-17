У Формули 1 виникли проблеми з шоу, на якому будуть представлені боліди та лівреї 2025 року

Формула 1 зіштовхнулася з серйозною проблемою, яка повпливає на майбутню історичну подію.

Про ці негаразди повідомляє Motorsport.

У лютому 2025 року Ф1 планує провести історичне шоу, коли команди представлять свої боліди та лівреї на наступний сезон в один вечір.

Квитки на цю подію були розпродані всього за 45 хвилин. І після цього організатори шоу зіштовхнулися з проблемою імені перекупників.

За інформацією джерела, квитки почали з'являтися на веб-сайтах з перепродажу – деякі з них просили понад 1 000 фунтів за квиток, який офіційно продавався за 58-113 фунтів.

Формула 1 виступила з заявою, у якій попередила, що квитки, придбані не офіційним шляхом, не будуть дійсні.

Нагадаємо, що за тиждень відбудеться Гран-прі Лас-Вегаса, де, за чутками, Вільямс міг не виступити через брак деталей. Проте команда поспішила спростувати ці припущення – Алекс Албон та Франко Колапінто візмуть участь у гоночному вікенді.