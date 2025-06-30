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Формула-1 затвердила передсезонні тести 2026 року та перенесла дату проведення Гран-прі Азербайджану

Олексій Погорелов — 30 червня 2025, 13:40
Формула-1 затвердила передсезонні тести 2026 року та перенесла дату проведення Гран-прі Азербайджану
Формула-1
Формула-1

Формула-1 оприлюднила дати та місця проведення передсезонних тестів у 2026 році.

Про це йдеться на сайті "королеви автоспорту".

Команди неофіційно розпочнуть сезон-2026 з новим технічним регламентом предсезонними тестами, які будуть розбиті на три етапи.

Перший етап в статусі приватних тестів проходитиме в Барселоні з 26 по 30 січня. Після невеликої перерви команди відвідають Бахрейн, де вони тестуватимуть свої нові боліди в межах другого етапу з 11 по 14 лютого. А з 18 по 20 лютого у все тому ж Сахірі проводитимуться тести етапу №3.

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Також Формула-1 оголосила про перенесення дати проведення Гран-прі Азербайджану. 

На прохання організаторів азербайджанського вікенду, Ф-1 та ФІА погодилися перенести гонку в Баку 2026 року з неділі 27 вересня на суботу 26 вересня у зв'язку із національним Днем пам'яті, який був затверджений у 2020 році.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх етапів Формули-1 в 2026 році.

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Формула 1

Формула-1 оприлюднила календар гонок на сезон 2026 року
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