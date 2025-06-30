Формула-1 затвердила передсезонні тести 2026 року та перенесла дату проведення Гран-прі Азербайджану

Формула-1 оприлюднила дати та місця проведення передсезонних тестів у 2026 році.

Про це йдеться на сайті "королеви автоспорту".

Команди неофіційно розпочнуть сезон-2026 з новим технічним регламентом предсезонними тестами, які будуть розбиті на три етапи.

Перший етап в статусі приватних тестів проходитиме в Барселоні з 26 по 30 січня. Після невеликої перерви команди відвідають Бахрейн, де вони тестуватимуть свої нові боліди в межах другого етапу з 11 по 14 лютого. А з 18 по 20 лютого у все тому ж Сахірі проводитимуться тести етапу №3.

2026 Pre-season Testing = CONFIRMED! 🗓️



A new era will begin with three pre-season tests across 11 days, in Spain and Bahrain#F1 pic.twitter.com/dcgkSTUW4o — Formula 1 (@F1) June 30, 2025

Також Формула-1 оголосила про перенесення дати проведення Гран-прі Азербайджану.

На прохання організаторів азербайджанського вікенду, Ф-1 та ФІА погодилися перенести гонку в Баку 2026 року з неділі 27 вересня на суботу 26 вересня у зв'язку із національним Днем пам'яті, який був затверджений у 2020 році.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх етапів Формули-1 в 2026 році.