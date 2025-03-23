Ювілейний дубль Макларен та подіум Мерседес: рекорди Гран-прі Китаю

На "Міжнародному автодромі Шанхаю" завершився другий етап Формули-1 сезону-2025 – Гран-прі Китаю.

Окрім третьої в кар'єрі перемоги Оскара Піастрі, гонка в Шанхаї принесла чимало цікавих досягнень, як для пілотів, так і для команд.

Завдяки перемозі Піастрі та другому місцю його напарника Ландо Норріса, Макларен здобув 50 в історії дубль у Формулі-1. Попереду британської команди лише Мерседес та Феррарі – 60 та 87 дублів відповідно.

McLaren score their 50th 1-2 finish in F1 🥇🥈



What an achievement! 👏👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UMkkJFuFBy — Formula 1 (@F1) March 23, 2025

Для "срібних стріл" цей етап також став особливим, адже третє місце Джорджа Рассела стало для Мерседеса 300 подіумом в історії. Німці наближаються до Вільямса, які мають 313 фінішів у першій трійці. Кращі показники має лише Макларен (525) та Феррарі (829).

Якщо говорити про Скудерію, то сьогодні лідер італійської команди Шарль Леклер став пілотом, що здобув найбільшу кількість очок за Феррарі. Монегаск обійшов 4-разового чемпіона світу Себастьяна Феттеля, здобувши вже 1409 залікових балів у складі італійців.