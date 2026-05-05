Каділак та Форд зацікавлені у вироблені двигунів V8 для Формули-1

Ред Булл на двигуні від Форд

Американські автовиробники Форд та Дженерал Моторс висловили зацікавленість у виробництві двигунів V8 для Формули-1 у разі зміни технічного регламенту.

Про це повідомляє The Detroit News.

Поточні гібридні установки викликають критику серед пілотів через специфіку роботи батареї та необхідність постійної регенерації енергії. У паддоку зростає підтримка ідеї повернення до атмосферних двигунів V8, які працюватимуть на екологічному синтетичному пальному. Двигуни V8 використовувалися у Формулі-1 з 2006 по 2013 роки.

Керівник Форд Рейсінг Марк Рашбрук підтвердив готовність компанії до такого кроку напередодні зміни регламенту у 2029 році.

"Як компанія, яка виробляє багато атмосферних V8, ми хотіли б бачити V8 тут", – заявив Рашбрук.

Президент Дженерал Моторс Марк Ройс також підтримав цю ініціативу, наголосивши на готовності команди Каділлак адаптуватися до нових умов.

"Я люблю V8 і те, як вони звучать. Якщо Формула-1 і команди скажуть, що ми переходимо на V8, ми будемо готові", – підкреслив Ройс.

Невдоволення нинішніми силовими агрегатами раніше озвучували як гонщики цього пелотону, так і ветерани Формули-1. Чемпіон світу Формули-1 1996 року Деймон Гілл, до прикладу, заявив, що запровадження нових технічних регламентів негативно вплинуло на видовищність виступів Макса Ферстаппена та загальне сприйняття чемпіонату.

А сам Макс уже після корегування правил вважає, що редагування регламенту не сильно вплинуло на задоволення від пілотажу.