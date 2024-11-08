Ферстаппен встановив унікальний рекорд Формули-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен встановив черговий рекорд у Формулі-1.

Про це повідомляє Formula 1.

Нідерландський гонщик виграв Гран-прі Бразилії стартувавши з 17-го місця. Останнім пілотом, який стартував так далеко, був Кімі Райкконен на Гран-прі Японії 2005 року.

Ця перемога дозволила Ферстаппену стати першим пілотом, який вигравав перемоги з 10 різних стартових позицій, побивши рекорд Фернандо Алонсо з дев’яти.

Max Verstappen - the first driver in Formula 1 history to win a Grand Prix from TEN different starting positions 🔟#F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/6fDPjM7URN — Formula 1 (@F1) November 7, 2024

Нагадаємо, перемога дозволила Максу збільшити відрив від Норріса до 62 очок. Зазначимо, що нідерландець також перевершив рекорд Міхаеля Шумахера.