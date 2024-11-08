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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен встановив унікальний рекорд Формули-1

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 14:09
Ферстаппен встановив унікальний рекорд Формули-1
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен встановив черговий рекорд у Формулі-1.

Про це повідомляє Formula 1.

Нідерландський гонщик виграв Гран-прі Бразилії стартувавши з 17-го місця. Останнім пілотом, який стартував так далеко, був Кімі Райкконен на Гран-прі Японії 2005 року.

Ця перемога дозволила Ферстаппену стати першим пілотом, який вигравав перемоги з 10 різних стартових позицій, побивши рекорд Фернандо Алонсо з дев’яти.

Нагадаємо, перемога дозволила Максу збільшити відрив від Норріса до 62 очок. Зазначимо, що нідерландець також перевершив рекорд Міхаеля Шумахера.

Макс Ферстаппен Формула 1

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