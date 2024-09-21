Норрис победил в квалификации Гран-при Сингапура-2024
Пилот Макларена Ландо Норрис выиграл квалификацию в Гран-при Сингапура-2024 Формулы-1.
Вторым финишировал лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Ред Булл, третьим стал представитель Мерседеса Льюис Хэмилтон.
Отметим, что на старте третьего сегмента квалификации в аварию попал пилот Феррари Карлос Сайнс. Испанец не смог справиться с последним поворотом.
Гонка состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, победу на Гран-при Азербайджана одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от гонщика Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.