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Чемпіон Автоспорт

8-разовий чемпіон MotoGP перейде до заводської команди Дукаті в наступному сезоні

Станіслав Лисак — 6 червня, 13:50
8-разовий чемпіон MotoGP перейде до заводської команди Дукаті в наступному сезоні

8-разовий чемпіон світу MotoGP Марк Маркес виступатиме за заводську команду Дукаті з наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Ducati Corse.

Іспанський мотогонщик підписав угоду на два сезони. Маркес замінить Енеа Бастьяніні та стане напарником нинішнього чемпіона MotoGP Франческо Баньяї.

Цього сезону Марк представляє приватну команду Gresini на мотоциклі Дукаті. Наразі Маркес посідає третє місце в чемпіонаті. У попередній гонці іспанець став четвертим на Гран-прі Італії.

Лідер поточного сезону MotoGP Хорхе Мартін з Дукаті наступного року буде виступати за Aprilia.

MotoGP Дукаті Леново Тім Марк Маркес

MotoGP

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