Гамільтон розкритикував Гран-прі Монако

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що Формула-1 має змінити підхід до проведення легендарного Гран-прі Монако.

Про це 7-разовий чемпіон світу заявив після завершення 70-ї гонки в історії траси в Монте-Карло.

"Для цього вік-енду, я думаю, вони повинні придумати якусь нову формулу, а не просто залишити її такою ж. Ви, хлопці (ЗМІ, - прим.), хіба не засинаєте в неділю, дивлячись гонку? Монако залишається Монако, воно не надто змінилося.

"Машини стають більшими. Ви не можете обганяти без ризику зіткнення, тому я хотів би, щоб у нас були більші дороги і траса була ширшою, але я не думаю, що це коли-небудь станеться в Монако.

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Етап постійно залишається практично однаковим. Це гонка з однією зупинкою. Я б сказав, що, можливо, для Монако потрібно використовувати спеціальні шини, щоб було більше піт-стопів, які створюватимуть більшу варіативність", — підсумував Гамільтон.

Нагадаємо, що пілот Феррарі Шарль Леклер, який стартував з поул-позишн, здобув упевнену перемогу в межах восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Гамільтон фінішував сьомим.