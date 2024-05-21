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Гамільтон: Мерседес зробив крок вперед

Микола Дендак — 21 травня, 08:35
Гамільтон: Мерседес зробив крок вперед

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що команда зробила крок вперед на сьомому етапі Формули-1 — Гран-прі Емілії-Романьї-2024.

Його слова передає пресслужба Мерседеса.

"Ми зробили крок вперед. Ми покращилися. Але нам потрібно продовжувати, доки ми не отримаємо оновлення, щоб справді закрити прогалини" — сказав Льюїс.

Нагадаємо, гонку на автодромі Енцо та Діно виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. У свою чергу Гамільтон та Джордж Расселл з Мерседеса фінішували шостим та сьомим відповідно.

Проте, очко за найшвидше коло отримав саме Расселл.

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Льюїс Гамільтон

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