Український пілот Вільямс отримав подяку від мера Києва
Український пілот Вільямс Олександр Бондарев отримав подяку від мера Києва Віталія Кличка.
Про це він повідомив у своєму інстаграмі.
Його нагородили за вагомий особистий внесок і пропагування фізичної культури та спорту, а також за високу професійну майстерність.
Зазначається, що він не міг особисто отримати цю подяку, оскільки готувався до гонки, тому її вручили батьку Олександра.
Нагадаємо, 15-річний картингіст приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing у вересні минулого року. Він може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.
Також Бондарев став першим представником України, який здобув титул чемпіона Європи з картингу.