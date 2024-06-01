Український пілот Вільямс отримав подяку від мера Києва

Український пілот Вільямс Олександр Бондарев отримав подяку від мера Києва Віталія Кличка.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Його нагородили за вагомий особистий внесок і пропагування фізичної культури та спорту, а також за високу професійну майстерність.

Зазначається, що він не міг особисто отримати цю подяку, оскільки готувався до гонки, тому її вручили батьку Олександра.

Нагадаємо, 15-річний картингіст приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing у вересні минулого року. Він може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.

Також Бондарев став першим представником України, який здобув титул чемпіона Європи з картингу.