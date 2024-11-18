Тримаю її в автомобілі: чемпіон Олімпіади-2024 – про золоту медаль

Іспанець Джордан Діас, який здобув золото Олімпійських ігор 2024 у потрійному стрибку, зізнався, що його медаль завжди лежить в автомобілі.

Слова легкоатлета наводить A Bola.

"Місце для зберігання медалі? У мене немає, тому що я ношу всі в машині . Завжди є люди, які раді мене бачити і запитують: "А як щодо медалі?". Ну, я тримаю їх в машині, щоб вони могли це побачити.

І коли я несу їх додому, вони лежать у ящику, але це лише тому, що я переїжджаю. Коли я оберу постійне житло, то збираюся зробити кімнату, щоб там було зручно розмістити всі нагороди", – сказав Діас.