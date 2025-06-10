Магучіх і Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Зіркові українські стрибунки у висоту, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, виступлять на наступному етапі Діамантової ліги в шведському Стокгольмі.

Про це повідомляє пресслужба змагань, яка опублікувала повний склад учасників етапу в жіночих стрибках у висоті.

Окрім українок, у Стокгольмі вийдуть на старт такі зірки як австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, сербка Ангеліна Топич і американка Вашті Каннінгем.

Повний склад учасників етапу в Діамантової ліги в Стокгольмі в жіночих стрибках у висоті:

Нагадаємо, на початку травня Магучіх виграла комерційний турнір у Досі.

Змагання з жіночих стрибків у висоту на етапі в Стокгольмі відбудуться в неділю, 15 червня. Початок – о 18:14 за київським часом.