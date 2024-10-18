Магучіх завітала на шоу до українських блогерів, змусивши їх танцювати

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх завітала на шоу до українських блогерів на Ютуб-каналі "Леви на джипі".

Після зйомок легкоатлетка вирішила, що було б добре зняти спільний танець під трендову музику для соцмереж. Звісно ж, інтернет-зірки не змогли відмовитись.

"Бачили, як Леви та ще й на джипах, танцюють? Тепер бачили! Коли наступний ТікТок?" – підписала відео Ярослава.

Нагадаємо, що у свої 23 роки Магучіх є чемпіонкою світу та Європи, триразовою переможницею Діамантової ліга, а також володаркою золотої медалі на Олімпіаді в Парижі.

У липні українка побила світовий рекорд, який тримався із 1987 року. Ярославі підкорилася висота 2.10 м.