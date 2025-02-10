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Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Словаччині

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 15:42
Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Словаччині
Ярослава Магучіх
ФЛАУ

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Штявінічках (Словаччина).

Про це повідомляє bblatka.

На турнірі, який відбудеться 18 лютого, також виступлять Ангеліна Топич з Сербії та Елеанор Паттерсон з Австралії.

Нагадаємо, Ярослава відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне. Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань.

Легка атлетика Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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