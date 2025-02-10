Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Словаччині

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Штявінічках (Словаччина).

Про це повідомляє bblatka.

На турнірі, який відбудеться 18 лютого, також виступлять Ангеліна Топич з Сербії та Елеанор Паттерсон з Австралії.

Нагадаємо, Ярослава відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне. Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань.