Магучіх поділилася ефектним відео з тренувань перед наступним етапом Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася з шанувальниками ефектним відео з тренування.

Спортсменка показала у соцмережах, що не лише працює над стрибками, а й серйозно прокачує швидкість!

На опублікованих кадрах Ярослава виконує спринтерські забіги на 30 та 60 метрів, демонструючи свій бойовий настрій.

Напередодні Магучіх натякнула, де саме виступить у межах Діамантової ліги. Українка підтвердила, що її можна буде побачити 15 червня у Стокгольмі і 20 червня у Парижі.

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Нагадаємо, нещодавно Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.

Пізніше Олімпійська чемпіонка поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).