Магучіх розірвала соцмережі ефектним танцем під хіт Козловського
Легкоатлетка Ярослава Магучіх знову довела, що вона не лише чемпіонка у стрибках у висоту, а й справжня зірка соцмереж!
Цього разу українка підірвала TikTok своїм танцем під популярний хіт Віталія Козловського "Пінаколада".
Відео з її запальним перформансом швидко розлетілося мережею, зібравши тисячі переглядів і лайків.
На ролику Ярослава у стильному образі ритмічно танцює просто неба, заряджаючи глядачів теплим настроєм та позитивом.
Нагадаємо, напередодні Магучіх перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.
Раніше українка поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).