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Магучіх розірвала соцмережі ефектним танцем під хіт Козловського

Богдан Войченко — 27 травня 2025, 08:56
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Магучіх розірвала соцмережі ефектним танцем під хіт Козловського

Легкоатлетка Ярослава Магучіх знову довела, що вона не лише чемпіонка у стрибках у висоту, а й справжня зірка соцмереж!

Цього разу українка підірвала TikTok своїм танцем під популярний хіт Віталія Козловського "Пінаколада".

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Відео з її запальним перформансом швидко розлетілося мережею, зібравши тисячі переглядів і лайків.

На ролику Ярослава у стильному образі ритмічно танцює просто неба, заряджаючи глядачів теплим настроєм та позитивом.

@rosya_mag

Усе добре — це повернення до давно відомого 😍

♬ оригінальний звук - TONKO

Нагадаємо, напередодні Магучіх перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.

Раніше українка поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо (Японія).

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