Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх порівняла емоції від побиття світового рекорду та золота Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 15 жовтня, 22:29
Магучіх порівняла емоції від побиття світового рекорду та золота Олімпійських ігор
Ярослава Магучіх
Getty images

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зізналася, що емоції і після побиття світового рекорду, і після перемоги на Олімпіаді-2024 просто зашкалювали.

Про це вона зізналася в інтерв'ю для Tribuna.com.

"Мені завжди складно порівнювати. Просто до олімпійського золота я йшла і була готова – знала, що мала забирати його в Україну. А по рекорду в мене була велика мотивація та одночасно я знала, що він до мене був ще так доволі далеченько.

Але в Парижі всі зірки зійшлися, і чесно, були просто шалені емоції після рекорду. Тому що він тримався 37 років. А тут я його побила перед Олімпійськими іграми. Це трішечки так теж збило, але нічого", – сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Світовий рекорд Олімпіада-2024

Легка атлетика

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі
Магучіх – у трійці претенденток на звання найкращої легкоатлетки року в Європі
🥉 Левковська виграла бронзу чемпіонату Європи серед Балканських країн з триатлону
🥈 Легкоатлетка-скороходка Сахарук посіла друге місце на турнірі в Іспанії
Магучіх: Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили

Останні новини