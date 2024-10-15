Магучіх порівняла емоції від побиття світового рекорду та золота Олімпійських ігор

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зізналася, що емоції і після побиття світового рекорду, і після перемоги на Олімпіаді-2024 просто зашкалювали.

Про це вона зізналася в інтерв'ю для Tribuna.com.

"Мені завжди складно порівнювати. Просто до олімпійського золота я йшла і була готова – знала, що мала забирати його в Україну. А по рекорду в мене була велика мотивація та одночасно я знала, що він до мене був ще так доволі далеченько. Але в Парижі всі зірки зійшлися, і чесно, були просто шалені емоції після рекорду. Тому що він тримався 37 років. А тут я його побила перед Олімпійськими іграми. Це трішечки так теж збило, але нічого", – сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року.