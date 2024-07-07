Дякую тобі, Ярославо — Зеленський привітав Магучіх зі світовим рекордом

Президент України Володимир Зеленський привітав українську легкоатлетку Ярославу Магучіх зі світовим рекордом у стрибках у висоту.

Про це йдеться у соцмережах президента.

"Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра. Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги. Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності", — написав Зеленський.

Нагадаємо, українка з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри, побивши рекорд Стефки Костадінової (2,09 м, 1987 рік).

Магучіх є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020, чемпіонкою світу-2023, а також володаркою срібних нагород на ЧС у 2019 та 2022 роках.