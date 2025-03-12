Збірна України назвала склад на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін

Збірна України з легкої атлетики назвала склад команди на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін, який відбудеться у Нікосії, Кіпр.

Про це повідомляє ФЛАУ.

У склад національної команди увійшло 12 спортсменів. На турнірі визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (до 23 років) дисциплін.

Склад України на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін:

Чоловіки:

Штовхання ядра: Артем Левченко Штовхання ядра U-23: Максим Лаврик Метання диска U-23: Михайло Брудін Метання молота: Михайло Кохан Метання молота U-23: Микита Брагінець Метання списа U23: Ілля Саєвський

Жінки:

Штовхання ядра: Ольга Голодна Штовхання ядра U-23: Ангеліна Шепель Метання диска U-23: Карина Авраменко Метання молота: Ірина Климець Метання молота U-23: Поліна Дзерожинська Метання списа U-23: Милана Корнєєва

Нагадаємо, у 2024 році "синьо-жовті" здобули три нагороди. Михайло Кохан та Артур Фельфнер вибороли золоті медалі, а Михайло Брудін став срібним призером у категорії U-23.

Напередодні завершився чемпіонат Європи у приміщенні, де збірна України завоювала дві золоті нагороди та посіла шосте місце в медальному заліку.