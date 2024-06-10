Кравченко та Малихін не змогли кваліфікуватися в фінал чемпіонату Європи в стрибках із жердиною

Українські стрибуни із жердиною Ілля Кравченко та Владислав Малихін не зуміли кваліфікуватися до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики, який відбувається в Римі.

Малихін зумів стрибнути на 5,45 м та зупинився на 19-й сходинці, а Кравченко показав результат 5,25 м — 24-та позиція.

Для виходу до фіналу змагань зі стрибків із жердиною необхідно показати результат 5,75 м або увійти до 12 найкращих спортсменів.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи-2024 у Римі триватиме до 12 червня.