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Дві українки фінішували у першій п'ятірці напівмарафону в Чехії

Олег Дідух — 15 червня 2025, 17:48
Дві українки фінішували у першій п'ятірці напівмарафону в Чехії
Марія Мазуренко
instagram.com/m.mazurenko

Дві українські бігунки фінішували у п’ятірці кращих у напівмарафоні в чеському Оломоуці.

Третє місце посіла Марія Мазуренко, яка подолала дистанцію з 1 годину 12 хвилин і 9 секунд. Вона програла лише іспанці Мерічель Солер і представниці Угорщини Норі Шабо.

П’ятою фінішувала ще одна українка, Ольга Нижник, яка подолала дистанцію на 2 хвилини та 32 секунди повільніше, ніж Мазуренко. Вікторія Калюжна була заявлена на Оломоуцький напівмарафон, проте на старт не вийшла.

Підсумкові результати:

1. Мерічель Солер (Іспанія) - 1.11,53

2. Нора Шабо (Угорщина) - 1.12,02

3. Марія Мазуренко (Україна) - 1.12,09

5. Ольга Нижник (Україна) - 1.14,41

Вікторія Калюжна (Україна) - DNS

У квітні Мазуренко посіла 5 місце на першому в історії чемпіонаті Європи з шосейного бігу.

Легка атлетика Мазуренко

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