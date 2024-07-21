Українські легкоатлетки встановили національний рекорд у шведській естафеті на чемпіонаті Європи U-18 у Польщі.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Українська команда, у складі Єлизавети Шваб, Уляни Степанюк, Руфіни Котик та Іванни Олексюк, фінішувала 6 з результатом 2:08.08. Перше місце посіла італійська команда (2:05,23). Спортсменки бігли естафету 100+200+300+400 метрів.

Нагадаємо, напередодні українські легкоатлетки здобули 2 срібні нагороди та оновили свої особисті рекорди.