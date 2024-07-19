Українки здобули 2 срібла на чемпіонаті Європи U-18

Українські легкоатлетки здобули 2 срібні нагороди на юніорському чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Зазначимо, що обидві українки оновили свої особисті рекорди. 16-річна Ангеліна Шепель посіла друге місце у штовханні ядра з результатом 17.09 м, поступившись лише представниці Греції Марії Рафаіліду (18:46).

Також на другій сходинці опинилась 15-річна Поліна Дзерожинська. Вона показала 72,92 метра у метанні молота. Лише на 1 сантиметр краща дистанція у Клари Хегеманн з Німеччини (72,93).

Нагадаємо, раніше Шепель оновила рекорд України для 18-річних у штовханні ядра.