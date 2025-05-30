Якщо я не перемагала, то мене нудило: 4-разова Олімпійська чемпіонка – про нерви на змаганнях

Зірка легкої атлетики Сідні Маклафлін-Леврон, яка є світовою рекордсменкою у бігу з бар'єрами на 400 м (50,37 секунди), сказала, що їй не завжди було легко готуватися до змагань.

Її слова цитує Olympics.com.

"Я прожила більшу частину свого життя в страху. Страх не догодити Господу, страх не бути обожнюваною з боку людей, і я думаю, що саме тому я так сильно тяжіла до легкої атлетики. Я відчувала, що якщо я перемагаю, то мене визнають, і люди будуть любити мене. Але, очевидно, що ти не перемагати у кожній гонці, у тебе не завжди будуть найкращі дні. Раніше я так хвилювалася і нервувала, що мене просто нудило. Чесно кажучи, я була у жахливому стані. Для мене перемога була єдиним варіантом, і це спричиняло всередині речі, з якими я не знала, як мені впоратися з цим", – зізналася вона.

На Іграх у Токіо вона здобула дві золоті медалі, тріумфувавши у дисциплінах біг з бар'єрами на 400 метрів, а також у командній естафеті 4х400 метрів. На Іграх у Парижі Сідні повторила свій успіх.

Маклафлін-Леврон є християнкою та відкрито говорить про свою віру. Вона написала книгу про те, як християнство допомогло їй впоратися з цими страхами на її шляху.

Нагадаємо, американська гімнастка Мері Лу Реттон, яка здобула 5 медалей на Іграх-1984, була заарештована за водіння в стані алкогольного сп'яніння.