Сіней стала 10-ю на своєму дебютному чемпіонаті світу-2025 у приміщенні

Українка Марія Сіней завершила виступ у фіналі чемпіонату світу-2025 у приміщенні в китайському Нанкіні.

27-річна Сіней з результатом 13,58 м, який вона показала у третій спробі, посіла десяте місце. Зазначимо, що цього сезону її найкращим результатом є 13,96 м на чемпіонаті України. Водночас особистий рекорд становить 14,12 м, який вона показала у 2023 році.

Золоту нагороду з найкращим результатом сезону в світі (14,93 м) здобула представниця Куби Перес Ернандес.

Результати потрійного стибках у жінок на ЧС-2025

Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.93 м Льядагміс Повея (Куба) – 14.57 м Ана Пелетейро-Кампаоре (Іспанія) – 14.29 м

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10. Марія Сіней (Україна) — 13.58 м

Нагадаємо, напередодні відбувся фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків, де Олег Дорощук посів 5-те місце.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.