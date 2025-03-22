Сіней стала 10-ю на своєму дебютному чемпіонаті світу-2025 у приміщенні
Українка Марія Сіней завершила виступ у фіналі чемпіонату світу-2025 у приміщенні в китайському Нанкіні.
27-річна Сіней з результатом 13,58 м, який вона показала у третій спробі, посіла десяте місце. Зазначимо, що цього сезону її найкращим результатом є 13,96 м на чемпіонаті України. Водночас особистий рекорд становить 14,12 м, який вона показала у 2023 році.
Золоту нагороду з найкращим результатом сезону в світі (14,93 м) здобула представниця Куби Перес Ернандес.
Результати потрійного стибках у жінок на ЧС-2025
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.93 м
- Льядагміс Повея (Куба) – 14.57 м
- Ана Пелетейро-Кампаоре (Іспанія) – 14.29 м
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10. Марія Сіней (Україна) — 13.58 м
Нагадаємо, напередодні відбувся фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків, де Олег Дорощук посів 5-те місце.
Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.