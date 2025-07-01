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Розкрила таємницю високих результатів: Магучіх розповіла про найнеобхідніший предмет між стрибками

Богдан Войченко — 1 липня 2025, 08:36
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Розкрила таємницю високих результатів: Магучіх розповіла про найнеобхідніший предмет між стрибками

Легкоатлетка Ярослава Магучіх підкорила серця вболівальників своєю щирістю та невимушеністю у новому інтерв'ю.

Українська зірка розповіла про несподіваний "секрет" своїх виступів річ, без якої вона не уявляє жодного змагання.

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Виявляється, найнеобхіднішим предметом для Магучіх є звичайний рюкзак. Але річ тут не лише у зручності носити речі Ярослава зізналася, що використовує його як подушку під час коротких перерв між стрибками.

Коли інші атлети намагаються тримати напругу чи крутяться біля тренерів, українка просто лягає у спальник та відпочиває.

@europeanathletics Just a world record holding sleepy girlie 😌 #EuropeanTeamChamps2025 #highjump #madrid2025 ♬ original sound - European Athletics

Нагадаємо, напередодні Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025.

На жаль, навіть 16 очок, які принесла Ярослава, не вистачило для того, щоб залишитися у першому дивізіоні командного ЧЄ. У 37 дисциплінах українці заробили 231 очко та посіли 14 місце з 16.

ВІДЕО Легка атлетика Ярослава Магучіх