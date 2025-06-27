Вміє не тільки високо стрибати: Магучіх вразила фанатів навичками у настільному тенісі

Навіть під час підготовки до головних стартів сезону зірка української легкої атлетики Ярослава Магучіх знаходить час для веселощів.

Цього разу українка не підкорювала висоту, а влаштувала справжній розгром у настільному тенісі.

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У залі відпочинку для атлетів під час вечірньої перерви Магучіх з гумором і запалом провела близько 20 хвилин за маленьким тенісним столом, знищивши своїх суперників одного за одним.

Під ракетку Ярослави потрапили: дебютантка командного чемпіонату Європи Анісія Лохман, найшвидший спринтер країни Владислав Соколов, SMM-менеджер, а також атлет із Греції, який, за словами очевидців, навіть не знав, як звати суперницю.

Нагадаємо, з 26 по 29 червня у Мадриді проходить Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Ярослава виступить в останній день змагань.

Напередодні українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться у Цюріху.