Саладуха: Магучіх — національна гордість та символ українців

Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України та народна депутатка Ольга Саладуха привітала українську легкоатлетку Ярославу Магучіх зі світовим рекордом у стрибках у висоту.

Про це йдеться у її дописі у Facebook.

"Приголомшливий результат Ярослави Магучіх на етапі Діамантової ліги в Парижі — стрибок на 2,10 метра! Новий світовий рекорд!

На наших очах твориться спортивна історія і Ярослава Магучіх її головна героїня! Щиро вітаю, неймовірно пишаюся, радію усім серцем за Ярославу та за всю Україну.

Сьогодні такі гучні перемоги вкрай важливі для кожного з нас. Ярослава – більше ніж спортсменка, вона – національна гордість та національний символ українців.

Вірю в її щасливу спортивну зірку, яка яскраво світитиме і далі!", — сказала Саладуха.