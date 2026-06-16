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Лайлз встановив світовий рекорд в бігу на 150 метрів

Олександр Булава — 16 червня 2026, 22:52
Лайлз встановив світовий рекорд в бігу на 150 метрів
Ноа Лайлз
Getty Images

У вівторок, 16 червня, на етапі Золотого континентального туру в Остраві американець Ноа Лайлз встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів.

Олімпійський чемпіон у бігу на 100 метрів і чотириразовий чемпіон світу на дистанції 200 метрів уперше змагався на цій дистанції.

Після старту Лайлз біг нарівні з південноафриканцем Сінесіпо Дамбіле. Однак згодом він вирвався вперед і впевнено відірвався від суперника, перемігши з результатом 14,67 секунди.

Американець покращив світовий рекорд — 14,92 секунди, який раніше цього року встановив срібний призер Олімпійських ігор Кішан Томпсон.

До 2026 року рекорд тримався майже 23 роки: у серпні 1993-го найкращий час встановив П'єтро Меннеа – 14.93 секунди.

Водночас найшвидшим спортсменом в історії на дистанції 150 метрів залишається Усейн Болт, який у травні 2009 року подолав її за 14,35 секунди. Втім, олімпійський чемпіон біг цю дистанцію на шосе по прямій, тоді як Лайлз встановив рекорд на стадіоні — на доріжці з віражем, відповідно до стандартної конфігурації треку.

Ostrava Golden Spike-2026, Біг 150 метрів

  1. Ноа Лайлз (США) – 14,67
  2. Сінесіфо Дамбіле (ПАР) – 14,78
  3. Гоут Гоут (Австралія) – 14,96

Напередодні повідомлялося, що ефіопська легкоатлетка Гудаф Цегай отримала чотиримісячну дискваліфікацію за використання допінгу.

Ноа Лайлз

Ноа Лайлз

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