Лайлз встановив світовий рекорд в бігу на 150 метрів

У вівторок, 16 червня, на етапі Золотого континентального туру в Остраві американець Ноа Лайлз встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів.

Олімпійський чемпіон у бігу на 100 метрів і чотириразовий чемпіон світу на дистанції 200 метрів уперше змагався на цій дистанції.

Після старту Лайлз біг нарівні з південноафриканцем Сінесіпо Дамбіле. Однак згодом він вирвався вперед і впевнено відірвався від суперника, перемігши з результатом 14,67 секунди.

Американець покращив світовий рекорд — 14,92 секунди, який раніше цього року встановив срібний призер Олімпійських ігор Кішан Томпсон.

До 2026 року рекорд тримався майже 23 роки: у серпні 1993-го найкращий час встановив П'єтро Меннеа – 14.93 секунди.

Водночас найшвидшим спортсменом в історії на дистанції 150 метрів залишається Усейн Болт, який у травні 2009 року подолав її за 14,35 секунди. Втім, олімпійський чемпіон біг цю дистанцію на шосе по прямій, тоді як Лайлз встановив рекорд на стадіоні — на доріжці з віражем, відповідно до стандартної конфігурації треку.

Ostrava Golden Spike-2026, Біг 150 метрів

Ноа Лайлз (США) – 14,67 Сінесіфо Дамбіле (ПАР) – 14,78 Гоут Гоут (Австралія) – 14,96

Напередодні повідомлялося, що ефіопська легкоатлетка Гудаф Цегай отримала чотиримісячну дискваліфікацію за використання допінгу.